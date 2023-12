Ancora una polemica al GF. Alcuni concorrenti uomini si sono lasciati scappare una frase “disgustosa” su Anita Olivieri. Secondo i fan, i gieffini hanno usato un’espressione tipica degli stupratori che cercano di giustificare le violenze.

GF: alcuni concorrenti si lasciano scappare una frase “disgustosa” su Perla

Al GF è impossibile stare tranquilli e le polemiche sono sempre dietro l’angolo. Nelle ultime ore, sui social è esplosa un trambusto degno di nota contro alcuni concorrenti uomini che si sono lasciati scappare una frase infelice nei confronti di Perla Vatiero. I seguaci hanno addirittura tirato in ballo gli stupratori.

Cosa hanno detto i concorrenti del GF su Perla?

Tutto è nato quando Perla ha deciso di farsi una doccia. Stefano Miele, lo stilista entrato in gioco nel corso della puntata del GF di sabato 23 dicembre, ha iniziato ad osservare la Vatiero, facendo alcuni apprezzamenti sul suo corpo. Ha dichiarato:

“La carne è carne… la carne è carne, eh”.

Le sue parole hanno richiamato l’attenzione di Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, che si sono uniti a lui per gustarsi la doccia della gieffina.

GF: le battute su Perla non piacciono ai fan

Stefano, non contento, ha proseguito:

“Belle chiappe tesoro, te lo dico io. Loro lo pensano, io lo dico”.

Massimiliano e Giuseppe, ridendo, si sono detti d’accordo con lo stilista. Il video di questo momento è diventato virale e ha fatto infuriare i fan. Tra i tanti commenti arrivati su Twitter si legge: “Siete dei ratti. ‘La carne è carne’ frase veramente INFELICE e DISGUSTOSA. Venne usata come giustificazione da quegli stupratori di mer*a. Mi viene il vomito sentirla pronunciare in un discorso in cui fanno degli ‘apprezzamenti’’ al corpo di una donna“.