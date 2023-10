Caos tra i fan del GF 2023: nel corso dell’ultima diretta, i telespettatori più attenti si sono accorti che Alex Schwazer aveva qualcosa scritto sulla mano. Cosa c’era scritto? Perché ha avuto bisogno di appuntarsi una specie di promemoria?

GF: Alex ha qualcosa scritto sulla mano

Durante l’ultima puntata del GF, i telespettatori più attenti hanno notato un dettaglio molto strano. Alex Schwazer è stato uno dei concorrenti che ha potuto fare le nomination nel segreto del confessionale perché risultato tra i preferiti della Casa. Quando è entrato nello stanzino, però, lo sportivo ha accidentalmente mostrato la sua mano ed è apparsa una scritta.

Cosa c’era scritto sulla mano di Alex?

Stando al fermoimmagine diventato virale sui social, sembra che sulla mano di Alex ci sia scritto: “Posso indicarvi quando“. Ad essere onesti, è abbastanza difficile capire cosa sia realmente impresso sulla mano di Schwazer. Ammesso che la teoria dei fan sia corretta, cosa dovrebbe significare la frase? “Posso indicarvi quando” a chi e a cosa sarebbe riferito?

GF: come faceva Alex ad avere una penna?

Tralasciando cosa ci sia realmente scritto sulla mano di Alex, un’altra domanda è lecita: come faceva lo sportivo ad avere una penna? I concorrenti del GF, se non per la spesa e altri giochi, non possono avere nulla che consenta loro di scrivere. Al momento, non abbiamo risposte, ma i fan hanno una certezza: Alex è uno dei concorrenti preferiti, quindi protetti, dagli autori.