GF, ancora una gaffe per Anita Olivieri: la concorrente crede che le Brigate Rosse siano brigadieri.

GF, ancora gaffe per Anita: questa volta sulle Brigate Rosse

Fin dai suoi primi giorni nella casa del GF, Anita Olivieri si è vantata di essere una plurilaureata che si è costruita da sé. Eppure, ascoltando le sue innumerevoli gaffe sembra che a scuola ci sia andata a giorni alterni. Dopo aver confuso il compositore Chopin con il filosofo Schopenhauer, la gieffina è scivolata sulle Brigate Rosse.

La gaffe di Anita Olivieri con Giampiero Mughini

Parlando di letteratura con Giampiero Mughini, Anita gli ha chiesto quale fosse il libro che negli ultimi tempi lo ha entusiasmato di più. Il giornalista ha risposto:

“Un libro scritto da un grande autore che ha studiato a fondo le Brigate Rosse, in particolare la loro presenza a Genova”.

La Olivieri, visibilmente scioccata dalla sua risposta, ha esclamato:

“Era un brigadiere?”.

GF: la regia censura la gaffe di Anita

Purtroppo, la regia ha immediatamente censurato la gaffe di Anita sulle Brigate Rosse. Pertanto, i telespettatori non hanno potuto assistere alla replica di Mughini che, di certo, sarà stata epica. La Olivieri, dopo aver trasformato Chopin in Schopenhauer, ha fatto diventare le Brigate Rosse membri delle forze dell’ordine. “Ma come fa ad essersi laureata?”, continuano a chiedersi i fan del GF.