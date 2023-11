GF, Angelica Baraldi non ha fatto il provino: "Mi hanno cercato loro"

GF, Angelica Baraldi non ha fatto il provino: "Mi hanno cercato loro"

GF, Angelica Baraldi non ha fatto il provino ma è stata cercata dagli autori: è raccomandata?

Chiacchierando con alcuni compagni d’avventura, Angelica Baraldi ha confessato di non aver fatto il provino del GF. Sono stati gli autori del reality a contattarla per proporle di diventare concorrente.

GF: Angelica Baraldi non ha fatto il provino

Durante un momento di relax al GF, Angelica Baraldi ha fatto una confessione del tutto inaspettata. La concorrente ha ammesso che non ha fatto alcun provino per partecipare al reality di Alfonso Signorini. Sono stati gli autori a contattarla per proporre di diventare gieffina.

La confessione di Angelica Baraldi

Chiacchierando con alcuni compagni d’avventura, ha raccontato:

“E poi arriva all’improvviso la proposta di questo GF. Mi arriva all’improvviso, non l’ho cercata io, mi arriva all’improvviso… E io inizialmente non sapevo cosa fare”.

Fiordaliso, presente alla confessione, ha replicato: “Ma il Grande Fratello?“. La regia, ovviamente, ha cambiato inquadratura.

GF: la reazione dei fan alle parole di Angelica

Il video della confessione di Angelica sul provino del GF è immediatamente diventato virale. I fan, ovviamente, sono rimasti colpiti dalla cosa. La Baraldi è una concorrente Nip e, come tale, avrebbe dovuto partecipare ai casting. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Agli altri poveri scemi fanno fare i provini e questa specifica che l’hanno volutamente cercata loro. Che barzelletta, sempre i soliti raccomandati!“.