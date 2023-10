GF, Angelica e Paolo contro Garibaldi perché non ha nominato Beatrice

Durante e dopo l’ultima diretta del GF, Angelica Baraldi e Paolo Masella si sono scagliati contro Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti si sono infuriati perché il bidello non ha nominato Beatrice Luzzi.

Le ultime nomination del GF hanno creato, come sempre, un certo malcontento in Casa. Giuseppe Garibaldi, nel segreto del confessionale, ha nominato Alex Schwazer. Quando Angelica Baraldi e Paolo Masella l’hanno scoperto si sono infuriati perché, a loro dire, avrebbe dovuto fare il nome di Beatrice Luzzi.

Angelica è stata la prima a scagliarsi contro Garibaldi per la mancata nomination a Beatrice. Secondo la Baraldi, Giuseppe avrebbe dovuto nominare la “signora in verde“. Il bidello calabrese, dal canto suo, si è difeso sostenendo di aver nominato diverse persone e adesso era il turno di Alex. Anche Paolo si è arrabbiato con il compagno per la scelta del nome da mandare al televoto.

GF: i concorrenti violano il regolamento

I concorrenti, in questo caso Angelica e Paolo, hanno dimenticato parte del regolamento del GF. Le nomination sono libere e, soprattutto, segrete se avvengono in confessionale. Nessuno deve essere condizionato dagli altri, oppure richiamato all’ordine.