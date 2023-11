GF, Angelica in lacrime nella notte: "Soffro troppo, lunedì esco"

Sceneggiata nella notte al GF da parte di Angelica Baraldi. La concorrente è finita in lacrime. All’apparenza per l’offesa di Giampiero Mughini, nella realtà per la nomination e la paura di uscire.

“La mia era una battutaccia da due lire e quella parola era in senso ironico“, così Giampiero Mughini ha giustificato in diretta l’offesa rivolta ad Angelica Baraldi. La ragazza ha trattenuto le lacrime a stento, poi durante le nomination si è abbandonata ad un pianto inconsolabile. Terminata la puntata, la gieffina ha proseguito con una vera e propria sceneggiata.

Lo sfogo di Angelica Baraldi

Sfogandosi con alcuni compagni del GF, Angelica ha dichiarato:

“Non è mai capitato in vita mia che qualcuno mi dasse della zo****a davanti a tutta Italia. Io soffro troppo. Rick, la mia famiglia da casa sentono che mi danno della zo***a. Avevo messo in conto liti e discussioni, ma non che qualcuno mi dicesse che sono una poco di buono. Beatrice mi ha detto che sono una gatta morta e poi Giampiero che sono una z****la. Anche ieri mi è stato detto che sono volgare e dopo che l’attrice mi aveva dato della gatta morta. Certe cose sono pesanti e io non ce la faccio proprio“.

Letizia Petris ha provato a consolarla:

“Pensi che per Alfonso sia facile nominare la parola z****la in diretta? Fuori è successo qualcosa di grosso. Fidati che è scoppiato un caso assurdo. Ne hanno parlato tanto e se hai visto hanno massacrato Giampiero purtroppo per lui. Però forse dovresti riprovare a parlarci e a spiegargli che la cosa ti ha colpita molto“.

GF: Angelica piange perché ha paura di uscire

Al termine della prima parte della sceneggiata, Angelica ha finalmente vuotato il sacco: le lacrime non sono per l’offesa di Mughini, ma per la paura di uscire dal GF. La Baraldi ha ammesso:

“Ragazze lunedì esco io! Mi ha nominata Beatrice e tutti quelli che lei nomina escono. Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno. Dopo Samira tocca a me. Ora è il mio turno, Bea ha troppa gente che la sostiene. Lei li fa fuori tutti ragazzi è ovvio che accada nuovamente”.

Ma perche quest’anno tutti frignano per le nomination? Sempre più noiosi 😅 #grandefratello pic.twitter.com/U7Y4oNq9sM — SF (@SilviaFranco965) November 3, 2023

