GF, Angelica: perché non ha foto del fidanzato e non lo bacia?

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Angelica Baraldi ha finalmente rivisto il fidanzato Riccardo Romagnoli. L’incontro, decisamente gelido, ha insospettito i fan: perché i due non si sono baciati e non hanno foto insieme?

Il mistero su Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo Romagnoli si infittisce. I due, oltre a non essersi baciati durante la diretta del GF, non hanno foto insieme. La gieffina, come se avesse sentito si di sé i dubbi dei telespettatori, ha spiegato ad alcuni compagni d’avventura il motivo per cui lei e Ric hanno questa relazione così particolare.

Parlando con Jill Cooper, che ha espresso parecchi dubbi sulla relazione con Ric, Angelica ha dichiarato:

“Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Come mai non l’ho baciato? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito? Mamma mia mi ha cambiato tutto. Tutte le mie paranoie, tutto. Mi ha dato una carica incredibile, una sicurezza. E poi mi ha detto di dare di più. Quindi lui capisce benissimo che tutte le situazioni che ci sono qui, non sono come io credevo che fossero descritte da fuori. Lo so che è strana questa cosa del bacio, che non c’è stato. Però non lo so, ci lega qualcosa di molto… non lo so, siamo una coppia così, che in pubblico non lo fa mai. Non ne avevo neanche bisogno. Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento. Per me non c’era la necessità del bacio”.