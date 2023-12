Nel corso di una diretta social, Angelica Baraldi ha smentito le voci su una relazione in corso tra Anita Olivieri e un autore del GF. Ciro Petrone e Mirko Brunetti, presenti alla live, non sono apparsi completamente d’accordo.

GF: Angelica smentisce il flirt tra Anita e l’autore

Anita Olivieri ha davvero una storia con un autore del GF? Secondo Angelica Baraldi, ex concorrente del reality, no. Durante una diretta social con Ciro Petrone e Mirko Brunetti, la ragazza ha voluto smentire le notizie che circolano sull’ex coinquilina. I suoi compagni presenti alla live, però, non sono apparsi del tutto d’accordo con lei.

GF: la versione di Angelica e la reazione di Ciro

Angelica ha dichiarato:

“Voglio smentire la storia di Anita e l’autore. Perché ho letto questa cosa prima. Non ha alcuna storia con l’autore, smentiamo anche questa cosa”.

Ciro e Mirko sono apparsi subito in disaccordo con lei, tanto che Petrone ha aggiunto:

“Possiamo anche smentire questa cosa, ma non possiamo saperlo Ange. Cioè…”.

La Baraldi non ha ceduto e ha replicato:

“Non ti preoccupare perché io lo so. Non è assolutamente vero. Lei è dentro e non può farlo, ci pensiamo noi”.

GF: le reazioni di Ciro e Mirko valgono più delle parole di Angelica

Anche se Angelica ha smentito la relazione tra Anita e l’autore del GF, le reazioni di Mirko e Ciro hanno colpito i fan. Petrone ha concluso:

“Ma che ne sai te? Te l’ha detto? Sicuramente non sarà vero, ma non possiamo smentirla noi se non lei. Ho capito, noi possiamo dire che non è vero, ma non lo sappiamo. Lo sai com’è? Poi passiamo per quelli… Io voglio dire una cosa su Anita perché ci tengo. Ho visto tanti commenti contro Anita e ci può anche stare per come uno vede le ose da fuori. È tutto molto soggettivo. Però da dentro posso dirvi che Anita è veramente una persona verissima, simpatica, stava al gioco su tutto”.