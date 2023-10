Angelica Baraldi, nel corso dell’ultima diretta del GF, ha violato il regolamento. La ragazza ha fatto una richiesta specifica a Vittorio Menozzi e il video del momento è diventato virale: i fan chiedono la squalifica.

GF: Angelica viola il regolamento in diretta

Durante l’ultima puntata del GF, Angelica Baraldi ha commesso uno scivolone. La concorrente, credendo di non essere ripresa, ha violato il regolamento, facendo una richiesta specifica a Vittorio Menozzi. I telespettatori più attenti se ne sono accorti e la polemica è esplosa in un lampo.

Cosa ha combinato Angelica Baraldi?

Tutto è andato in scena nel salone, durante una pausa della diretta del GF. Angelica, avvicinandosi a Vittorio, ha esclamato:

“Non mi nominare che sennò vado in nomination“.

La regia ha subito staccato l’immagine, iniziando ad inquadrare la cucina.

I fan del GF chiedono la squalifica di Angelica

Appena i fan si sono resi conto che Angelica ha violato il regolamento del GF hanno chiesto la sua squalifica. I concorrenti, infatti, non possono accordarsi in merito alle persone da mandare al televoto. La ragazza verrà messa alla porta? Molto probabilmente no, anche perché non si tratta di un motivo grave.

Angelica chiede a Vittorio di non nominarla altrimenti sarebbe finita in nomination. Questo è violare il regolamento.#grandefratello pic.twitter.com/GG06zjA9fW — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 27, 2023

