Anita Olivieri, per stessa ammissione di Alfonso Signorini, è la concorrente più cattiva del GF. Nelle ultime ore, la gieffina ha continuato a fare battute su Vittorio Menozzi e i fan si sono scagliati contro di lei.

GF: Anita nella polemica per la frase su Vittorio

Parlando con alcuni compagni del GF, Anita Olivieri ha continuato a fare battute su Vittorio Menozzi. Non è la prima volta che la concorrente si lascia andare a frasi infelici sull’ingegnere con la passione per la moda, ma questa volta i fan si sono arrabbiati sul serio.

GF: cosa ha detto Anita su Vittorio?

Anita, chiacchierando con alcuni concorrenti tra cui Ciro Petrone, Jill Cooper e Letizia Petris, ha esclamato:

“Andrei con Vittorio perché uscirebbero dei bellissimi figli, ma solo in questo caso qui. Solo se fosse l’ultimo giorno sulla terra”.

Davanti a questa battuta, tutti sono scoppiati a ridere. Ovviamente, Menozzi non era presente.

GF: fan infuriati per la battuta di Anita su Vittorio

La Olivieri ha ammesso che avrebbe una relazione con Vittorio soltanto per avere dei bei figli. Molto probabilmente, Menozzi non farebbe la stessa scelta neanche se fosse l’ultima donna sulla terra. D’altronde ha dimostrato ampiamente di non essere interessato solo alla bellezza. Nel frattempo, i fan non vedono l’ora di vedere Anita al televoto.