GF, Anita contro Beatrice: volano pesanti accuse

Anita Olivieri, concorrente Nip del Grande Fratello 2023, non sopporta Beatrice Luzzi. La 26enne è arrivata perfino a mettere in dubbio la sincerità della coinquilina durante l’incontro con i figli.

Parlando con l’amica Samira Lui, Anita Olivieri è tornata a scagliarsi contro Beatrice Luzzi. La 26enne romana sembra quasi ossessionata dalla coinquilina e spera, sparlando di lei h24, di riuscire a coinvolgere nella sua battaglia di isolamento anche gli altri compagni d’avventura. Nelle ultime ore, è arrivata perfino a mettere in dubbio la sincerità dell’attrice durante l’incontro con i figli.

Anita ha dichiarato:

Samira, d’accordo con lei, ha replicato: “Non chiederlo a loro, magari metti loro dei pensieri, delle ansie…“. La Olivieri ha proseguito:

“A me ieri tutto il suo blocco, compreso l’incontro con i figli, non mi ha fatto ricredere per niente su di lei. Non mi fido di lei , di quello che fa”.

I fan del Grande Fratello si sono schierati con Beatrice. Anita, nonostante abbia sventolato ai quattro venti di aver preso tre lauree, non è riuscita a comprendere che la domanda che la Luzzi ha rivolto ai figli aveva un solo scopo: capire se la sua avventura nel reality stia in qualche modo influenzando la loro quotidianità a scuola.

tre lauree e non capisce che la domanda ai figli non era per capire la percezione del fuori ma perché preoccupata per loro nel caso in cui a scuola li prendessero in giro o loro stessero male per qualche suo atteggiamento in casa#grandefratello pic.twitter.com/RpNsIN7lVZ

