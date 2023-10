Dopo l’uscita di Samira Lui dal GF, Anita Olivieri si è scagliata contro il pubblico che salva sempre Beatrice Luzzi. La concorrente è convinta che tutti i concorrenti siano stati eliminati per colpa dell’attrice.

GF: Anita contro il pubblico che salva Beatrice

L’eliminazione di Samira Lui, scontata per il pubblico visto che aveva un’ospitata fissata, è stata una vera e propria tragedia per quasi tutti i concorrenti del GF. Appena la ragazza è uscita, oltre a Giuseppe Garibaldi, anche Anita Olivieri è scoppiata in un pianto inconsolabile. La ragazza, neanche a dirlo, se l’è presa con il pubblico che salva sempre Beatrice Luzzi.

Lo sfogo di Anita Olivieri

“Tutto perché loro vedono un pezzo di Samira, che ha fatto tutto qui dentro, e là Beatrice… La regina di cuori“, ha esordito Anita in lacrime. Dopo un po’, parlando con altri concorrenti del GF, ha dichiarato:

“E Lollo l’ha fatto fuori, e Samira l’ha fatta fuori. E allora continuiamo così. Sai chi mi sembra? Alice in Wonderland, la regina di cuori e noi siamo le pedine, quando decide lei: tu fuori, tu fuori. Uno non può parlare che finisce fuori da qui… ma basta”.

Questa ha appena insultato tutto il pubblico che vota Bea Amore tranquilla che tra non molto la rivedi la tua amichetta#GrandeFratello pic.twitter.com/TZ6lIpphpR — mynameisalis (@alisismy) October 19, 2023

GF: il pubblico è sovrano, ma i concorrenti non lo capiscono

Anita, che più volte si è vantata di avere tre lauree, non riesce a capire che l’esito del televoto non è dato dal comportamento di Beatrice, ma da quello che mettono in atto i concorrenti contro di lei. Come se non bastasse, il GF è un gioco che prevede il televoto e il pubblico è liberissimo di votare chi vuole. Ricordiamo che stiamo parlando di un reality che va in onda da oltre 20 anni e i meccanismi dovrebbero essere chiari a tutti, anche a coloro che hanno tre lauree.