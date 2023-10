Al GF 2023 non nascerà mai una coppia. Stiamo parlando di quella formata da Anita Olivieri e Vittorio Menozzi: la ragazza ha demolito il compagno d’avventura.

GF: Anita Olivieri demolisce Vittorio Menozzi

Anche se hanno ricevuto un aereo dai fan del GF, Anita Olivieri e Vittorio Menozzi non diventeranno mai neanche amici, figuriamoci una coppia. Nelle ultime ore, la ragazza ha distrutto il compagno d’avventura, sottolineando che non è minimamente interessata a lui.

Le parole di Anita Olivieri

Parlando in giardino con diversi concorrenti del GF, Anita ha candidamente ammesso che Vittorio non è il ragazzo che vorrebbe al suo fianco. Tutto è nato quando Letizia Petris ha raccontato cosa le ha confessato Menozzi in suite, ossia che lei gli piace ma che non riceve alcun tipo di feedback. La Olivieri ha dichiarato:

“Dice sempre le stesse cose… No, c’è una cosa che mi dà fastidio. Dice che non ci capiamo”.

Letizia, a questo punto, ha aggiunto: “Dopo la clip nemmeno lo guardi in faccia quando parla“. Anita, infastidita, ha replicato:

“Mi chiama tata, capite? Questa è esattamente la mia reazione. Ma io mi devo trattenere. Hanno fatto un aereo. Ho smorzato. Hanno pagato un aereo per una roba del genere”.

Anita attaccata dai fan del GF

La Olivieri ha concluso:

“No, non mi piace. Era finita ancora prima di iniziare. (…) Riprende tutti i canoni ma quando ci parli dieci minuti… Il deserto del Sahara, clima desertico”.

Le parole di Anita contro Vittorio hanno fatto infuriare i fan del GF, che l’hanno attaccata senza mezzi termini. Su twitter si legge: “Anita devi abbandonare la casa! Sei inutilmente cattiva!”.