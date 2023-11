Continuano le polemiche su Anita Olivieri del GF. Nelle ultime ore, oltre ad aver bestemmiato più volte, la ragazza ha commesso una gaffe su Schopenhauer che, da filosofo, si è trasformato in compositore.

GF: Anita Olivieri fa una gaffe su Schopenhauer

Sui social si fa un gran parlare di Anita Olivieri. Oltre all’accusa di aver bestemmiato più volte, la ragazza è finito al centro della scena per una gaffe imperdonabile su Schopenhauer, trasformato da filosofo in compositore. Sia chiaro, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che la gieffina si vanta spesso di essere plurilaureata.

Lo scivolone di Anita cozza con i suoi titoli

“Ora che ci alziamo lo tolgono, gli sputo in un occhio“, ha esclamato Fiordaliso alzandosi dal letto rivolta ad Anita. E’ nel risponderle che la ragazza ha commesso la gaffe:

“Hanno messo Schopenhauer per farmi dormire meglio. Grazie Grande Fratello, ora mi addormento. Un minuto, 60 secondi e mi alzo”.

GF: la reazione dei fan alla gaffe di Anita Olivieri

Molto probabilmente, Anita ha confuso Schopenhauer con Chopin. Il fatto che non sia la prima gaffe, però, fa sorgere una domanda: è davvero plurilaureata come sostiene? Sui social si legge: “Voleva dire Fryderyk Chopin e l’ha confuso con Arthur Schopenhauer“, oppure “Ma come ha fatto a laurearsi questa“, o ancora “Da una che non sa cosa significhi ‘scherno’, che ti aspetti?“.