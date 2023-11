GF, Anita ha un crollo: c’entra l’ex fidanzato

Crollo al GF per Anita Olivieri. La concorrente, parlando con Giuseppe Garibaldi, ha confessato di essere giù di morale a causa dell’ex fidanzato Edoardo.

Anche le persone granitiche prima o poi hanno un crollo. Stiamo parlando di Anita Olivieri, concorrente Nip del GF. A distanza di quasi tre mesi dal suo ingresso, la ragazza ha avuto un momento di sconforto pensando all’ex fidanzato Edoardo. A raccogliere il suo sfogo è stato Giuseppe Garibaldi.

Anita, con le lacrime agli occhi, ha dichiarato:

“Mi è preso un momento, ho pensato a Edo. Sono passati tre mesi e ho visto solo mio padre. Io gli ho chiesto di non intromettersi in questa storia, di non fare aerei e nulla… Ma sono giorni che mi sta mancando, mi viene da piangere e non so perché. Sono due anni che non lo sento, ma non so nemmeno se sta frequentando una o se mi sta aspettando. Non lo so nemmeno io se lo voglio, vorrei arrivasse qualcosa per capire. Se mi sta aspettando, vediamo fuori perché adesso io voglio pensare a me”.