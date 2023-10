Il GF 2023 avrebbe dovuto essere diverso rispetto al passato, ma fino ad oggi si è dimostrato identico, se non peggio. Nelle ultime ore, una concorrente ha perfino confessato di avere una storia con un autore: si tratta di Anita Olivieri.

In tutte le edizioni del GF andate in onda fino ad oggi, nessun concorrente aveva mai ammesso candidamente di avere una storia con un autore. Nel 2023, nonostante le rigide regole di Pier Silvio Berlusconi, è successo anche questo. Ad ammettere il flirt è stata Anita Olivieri.

Parlando con Rosy Chin, Anita ha confessato di avere una specie di storia con un autore. La Olivieri ha cercato di misurare le parole, usando anche termini culinari, ma i telespettatori hanno colto alla perfezione il senso del suo discorso. Ad un certo punto, la ragazza sostiene addirittura che l’autore in questione le faccia delle dediche mandando in Casa determinate canzoni. Anita, però, è “preoccupata” perché da due giorni lo sente “poco“.

Secondo Anita l’autore del GF si starebbe facendo sentire meno perché infastidito da “Cip e Ciop“, ossia Mirko Brunetti e Vittorio Menozzi. La Olivieri ha dichiarato:

“Speriamo, comunque mi dispiace questa cosa. Sono film mentali miei di questi giorni in cui io e lui non ci siamo parlati. Magari gli dà fastidio di Mirko e Vittorio, sto scherzando…. Però anche se domani non mette le canzoni per me allora è così. Lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti. Comunque lui ha detto che gli piaccio in tutte le vesti. Comunque ho questa brutta sensazione, e non è che non mi dispiacerebbe se a lui non piacessi più, ma mi dispiacerebbe che non ci sia più quello ‘scambio di Mikado’ (scambio di attenzioni, ndr), perché è da due giorni che quegli scambi sono finiti”.