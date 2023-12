Dopo oltre 3 mesi al GF, Anita Olivieri sostiene di non aver mai sparlato di Beatrice Luzzi. I fan l’hanno sbugiardata creando un video riassuntivo della durata di 48 minuti.

GF, Anita non ha mai sparlato di Beatrice: fan la sbugiardano

Ai fan del GF non sfugge nulla. Anita Olivieri sostiene di non aver mai sparlato di Beatrice Luzzi, ma i fan l’hanno sbugiardata. I seguaci della Regina di Cuori hanno preparato un video riassuntivo, della durata di ben 48 minuti, con tutti gli scivoloni della giovane concorrente romana.

GF: il video di Anita che sparla di Beatrice è virale

Fin dal primo scontro con Beatrice, Anita ha sempre sostenuto di non aver mai sparlato di lei con gli altri concorrenti del GF. Al contrario, la Luzzi si è sempre assunta le sue responsabilità. Perché la Olivieri mente sapendo di mentire? Forse è proprio per questo che i fan hanno creato un video ad hoc. Il filmato, neanche a dirlo, è virale.

GF: Anita verrà messa spalle al muro?

“Ecco a voi tutti i video di Anita che sparla di Beatrice con tutti e che non sono mai andati in onda durante le puntate del GF perché è tutelata da Santucci e company… ditemi se questa non è raccomandata!“: questo il messaggio con cui la fan ha diffuso il video che sbugiarda la Olivieri. Alfonso Signorini la metterà spalle al muro? Probabilmente no.