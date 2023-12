Ancora un atteggiamento strano al GF da parte di Anita Olivieri. Sembra che la ragazza riceva informazioni da fuori. Il video in cui spiffera a Giuseppe Garibaldi alcuni movimenti social di Samira è diventato virale.

GF: Anita Olivieri riceve informazioni da fuori

Da tempo, ormai, i fan del GF sono convinti che Anita Olivieri non sia una concorrente corretta. Nelle ultime ore, la ragazza ha commesso un altro scivolone che non ha fatto altro che confermare questa tesi. Parlando con Giuseppe Garibaldi, ha fatto intendere che riceve informazioni da fuori.

Cosa ha saputo Anita Olivieri da fuori?

“Tantissime te ne devo raccontare fuori. Sami ci penso io a lui, tranquilla. E amo, non si può“, ha esclamato Anita parlando con Garibaldi. Giuseppe, incuriosito come non mai, ha cercato di capire cosa sapesse nello specifico la sua amica. Lei ha continuato a fare la vaga per un po’, poi ha detto qualche parola su una Storia Instagram di Samira. Sembra che l’ex gieffina abbia condiviso un post per difendere il bidello calabrese.

GF, Anita: da chi riceve informazioni da fuori?

Come fa Anita a conoscere dettagli sulla vita fuori dal GF? A questa domanda i fan del reality rispondono in modo semplice: avrebbe una storia con un autore del programma. Al momento, è bene sottolinearlo, questa è una semplice teoria dei seguaci che non ha ancora trovato conferma.