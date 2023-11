GF, Anita smaschera Varrese: "Ecco cosa mi ha detto in piena notte"

Appena i riflettori dell’ultima puntata del GF si sono spenti, Anita Olivieri ha smascherato Massimiliano Varrese. La ragazza ha confessato a Vittorio Menozzi cosa le ha detto l’attore in piena notte, quando le telecamere sono spente.

Durante l’ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese si è scontrato contro la maggior parte dei concorrenti. Al termine della diretta, Anita Olivieri l’ha smascherato, rivelando a Vittorio Menozzi il piano dell’attore. Stando a quanto sostiene la ragazza, in piena notte, quando le telecamere sono spente, Max le ha rivelato le dinamiche che intende mettere in atto, litigare e avvicinamenti strategici compresi.

Anita ha raccontato:

“Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero. Dai è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove”.