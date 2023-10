L’uscita di Heidi Baci dal GF continua a far discutere, soprattutto fuori dalla Casa. I fan hanno mandato un aereo per l’ex gieffina e la regia ha censurato la scena.

GF, arriva un aereo per Heidi: scatta la censura della regia

Giornata di aerei sopra la casa del GF. Da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a Vittorio Menozzi, passando per Rosy Chin: tutti hanno ricevuto un messaggio di conforto dall’esterno. Anche Heidi Baci, che ha abbandonato il reality al termine dell’ultima puntata, ha avuto un aereo per lei. Peccato che la regia abbia censurato la scena.

GF: cosa c’era scritto sull’aereo per Heidi?

Sullo striscione dell’aereo per la Baci, che è stato inquadrato dalla regia per pochissimo, giusto il tempo di capire il destinatario, c’era scritto: “Heidi sempre al tuo fianco“. Molto probabilmente, i fan hanno inviato questo messaggio al GF perché è l’unico modo per far esprimere vicinanza all’ex gieffina.

La rabbia dei fan per la censura della regia del GF

Considerando che tutti gli altri aerei arrivati al GF hanno avuto inquadrature lunghe, la censura del messaggio per Heidi ha fatto infuriare i fan. Su Twitter si legge: “Aereo per Heidi e la regia censura tutto. Siete proprio dei gran cessi, ma la distruzione del guru me la voglio godere“, oppure “Ma perché hanno censurato l’aereo? Che schifo. Continuiamo a farci sentire: fuori Varrese“.