Perla Vatiero è entrata al GF da qualche settimana ma continua a commettere un errore che non sta per niente piacendo allo staff. Nelle ultime ore, un autore ha perso la pazienza e l’ha rimproverata.

GF: autore rimprovera Perla Vatiero

Diventata concorrente del GF da qualche settimana, Perla Vatiero si sta ancora ambientando. Dopo l’ingresso di Greta Rossetti, la ragazza ha avuto diversi crolli e si è allontanata dall’ex fidanzato Mirko Brunetti. Il motivo per cui un autore l’ha richiamata, però, non c’entra nulla con la sua vita sentimentale.

Perché l’autore del GF ha rimproverato Perla?

Perla è stata rimproverata dall’autore perché, ancora una volta, ha dimenticato di indossare il microfono. Un uomo dello staff del GF ha tuonato:

“Perla continuiamo a essere un programma audio-video”.

Il rimprovero è stato avvertito da tutti gli altri concorrenti, che sono scoppiati a ridere.

GF: se Perla continua così ci rimettono tutti i concorrenti

Non è la prima volta che Perla viene richiamata da un autore del GF. I motivi sono diversi: ha riportato notizie da fuori, oppure non ha raggiunto il confessionale subito dopo essere stata invitata ad entrare. La Vatiero, se dovesse continuare così, diventerebbe un problema anche per gli altri concorrenti. Il motivo? I suoi comportamenti potrebbero essere puniti con un decurtamento del budget per la spesa settimanale.