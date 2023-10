Dopo il reset avvenuto nell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno deposto l’ascia di guerra. Questo avvicinamento, però, sta iniziando a preoccupare i fan dell’attrice.

GF: avvicinamento pericoloso tra Beatrice e Varrese

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese, dopo essere stati nemici per oltre un mese, si sono avvicinati molto. Nell’ultima diretta del GF, hanno stretto una sorta di tregua e sembrano davvero intenzionati a non avere più discussioni. Il primo confronto pacifico l’hanno avuto qualche giorno fa, quando l’attore ha voluto consigliarla sul suo rapporto con Giuseppe Garibaldi.

Il consiglio di Varrese a Beatrice

Varrese, pensando di consolare Beatrice sulla fine della frequentazione con Garibaldi, ha voluto raccontarle di un qualcosa di molto simile che gli è accaduto fuori dal GF. Ha dichiarato:

“Sono uscito con una ragazza, è capitata un po’ una roba simile. Quando io ho deciso di non frequentarla più perché non mi sembrava il caso, questa persona si è permessa di giudicarmi come genitore… Io la comprendo la tua reazione tantissimo. Rivedendo quello che ti è successo, ho riflettuto sul fatto che quando uno viene colpito sulla genitorialità è pesante, però poi col tempo a distanza di mesi… Mi sono reso conto che alla fine è inutile stare col rancore“.

La Luzzi ha ascoltato il racconto di Massimiliano, ma non è apparsa troppo convinta della sua sincerità.

GF: l’avvicinamento tra Beatrice e Varrese preoccupa i fan

Dopo questo primo confronto, Beatrice e Varrese si sono ritrovati più volte a parlare, non solo di Garibaldi, ma anche di argomenti più intimi. Questo strano avvicinamento, però, è visto come estremamente pericoloso dai fan della Luzzi. Il motivo? Soltanto qualche settimana fa, Massimiliano aveva confessato ad alcuni compagni del GF di essere intenzionato a conquistare Beatrice per far venire allo scoperto la sua vera personalità.