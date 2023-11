Mercoledì 15 novembre 2023 va in onda una nuova puntata del GF. Al televoto ci sono Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Ciro Petrone. Cosa dicono i sondaggi? A sorprendere sono soprattutto i risultati delle prime tre.

GF, Beatrice, Anita e Rosy Chin al televoto: cosa dicono i sondaggi?

Il prossimo televoto del GF, quello che si chiuderà nel corso della puntata del 15 novembre, non è eliminatorio. In nomination per l’immunità ci sono: Beatrice Luzzi, Anita Olivieri, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Ciro Petrone. Secondo i sondaggi, Beatrice è in vetta. A stupire, però, non è la sua posizione, ma quella di Anita.

GF: i risultati dei sondaggi del televoto del 15 novembre

Secondo il sondaggio lanciato da grandefratello.forumfree, Beatrice ha conquistato il primo posto con il 51,25% delle preferenze. Subito dopo troviamo Grecia con il 17,61% e, strano ma vero, Anita con il 15,53%. E’ proprio la percentuale della Olivieri a stupire i fan del GF.

GF: Rosy Chin e Ciro destinati all’eliminazione

Il televoto del GF, poi, vede: Massimiliano con il 9,77%, Rosy con il 3,09% e Ciro con il 2,75% delle preferenze. A stupire, oltre al risultato di Anita, è quello di Rosy. Di certo, la prossima settimana lei e Ciro saranno a rischio eliminazione.