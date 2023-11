Chiacchierando con alcuni coinquilini del GF, Beatrice Luzzi ha confessato di essere autrice di un importante programma Rai. La rivelazione ha lasciato i fan senza parole: nessuno se lo aspettava.

GF: Beatrice è autrice di un programma Rai

Beatrice Luzzi è entrata nella Casa del GF presentandosi come attrice. In realtà, sono anni che non la vediamo più davanti alla macchina da presa. Negli ultimi tempi, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte. A rivelarlo è stata lei stessa, chiacchierando con Jill Cooper, Giampiero Mughini e Massimiliano Varrese. Beatrice è autrice di un importante programma Rai.

La confessione di Beatrice Luzzi sul programma Rai

Senza giri di parole, Beatrice ha confessato di essere autrice di “un importante programma Rai“. Quando ha visto lo sguardo interrogativo dei suoi compagni, ha aggiunto: “L’eredità“. La Luzzi ha fatto questa confessione perché stava spiegando che, per lavoro, non ha molti contatti con le persone. Svolge i suoi compiti al pc, da casa, motivo per cui la convivenza forzata al GF la sta mettendo a dura prova.

Beatrice ha lasciato L’eredità per il GF

Mughini, preso dalla confessione, le ha fatto una domanda particolare: ha voluto sapere se con il cambio di Governo, che ha causato un vero e proprio terremoto in Rai, anche lei fosse stata fatta fuori. La Luzzi ha ammesso di aver lasciato il programma per venire al GF. La chiacchierata era molto interessante, peccato che gli autori abbiano scelto di censurarla.