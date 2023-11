GF: Beatrice confessa a Vittorio che potrebbe rovinare famiglie

Al GF potrebbe nascere presto una nuova dinamica. Beatrice Luzzi ha confessato a Vittorio Menozzi che un uomo sposato della Casa, durante un ballo, ha dimostrato di avere un certo interesse nei suoi confronti.

Beatrice Luzzi ha colpito ancora. Durante l’ultima festa al GF, ha fatto una confessione inaspettata a Vittorio Menozzi. Cercando invano di non farsi capire, ha rivelato che un uomo sposato della Casa le ha fatto capire di provare un certo tipo di attrazione nei suoi confronti. Di chi si tratta?

Cercando di non farsi comprendere, Beatrice si è avvicinata all’orecchio di Vittorio e gli ha raccontato che, durante un ballo con un compagno della Casa, è successo qualcosa che se dovesse venire fuori scatenerebbe un putiferio. La Luzzi ha dichiarato:

“Quando ballai con lui… capisci a me. Successe una cosa particolare. Cosa? Dai dimmelo te, sei tu a dover indovinare senza dirlo. Ci sei davvero? Non me lo far dire. Se lo tiro fuori e il video lo comprova, succedono cose. Si rovinano famiglie“