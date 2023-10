GF: Beatrice contro Alex nella notte: il motivo

Durante l’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi è stata nominata da Alex Schwazer con l’accusa di essere ambigua nei suoi confronti. Al termine della diretta, l’attrice si è scagliata contro lo sportivo.

Alex Schwazer, durante le nomination dell’ultima puntata del GF, ha fatto il nome di Beatrice Luzzi, sostenendo che l’attrice ci abbia quasi provato con lui. Il concorrente ha rivelato proprio che la compagna gli ha confidato di avere una cotta per lui. Alex ha dichiarato:

“Forse la storia con Giuseppe ti è stata utile per creare ulteriori dinamiche e litigi. Tu hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è già sposato, ma che non lo vuoi mettere in difficoltà. Sì sono io assolutamente. Tu me l’hai detto . Eravamo a letto ancora prima della storia con Giuseppe. Me l’hai detto tre settimane fa. Me l’hai confidato qui nella stanza da letto. Tu hai detto che io sono molto affascinante. Dopo hai detto che purtroppo sono sposato e che ci faresti un pensiero. Se poi non sono io allora è comunque un uomo sposato che le piace”.

Beatrice, sconvolta dalle dichiarazioni di Alex, ha replicato:

Appena la diretta del GF si è conclusa, la Luzzi è tornata a parlare di quanto detto dallo sportivo in diretta e si è scagliata contro di lui.

Parlando con Vittorio Menozzi, Beatrice si è lasciato andare ad un lungo sfogo:

“Ovviamente è tutto falso e non mi è mai piaciuto. Ma ti rendi conto cosa ha detto prima? Che a me piacerebbe un uomo sposato. Poi ha aggiunto che mi piace lui. Ma io ho dei figli fuori. Questo arriva e mette in dubbio che oltre a Giuseppe a me piace anche un uomo con famiglia. A me non è mai piaciuto Alex, per carità di Dio. Non è proprio il mio tipo. Lui è fuori di testa. Io mi sono pure confidata con lui su Giuseppe e i miei figli. Gli ho detto che non lo vedevo sincero e che avevo paura per quello che potevano pensare i miei figli fuori. Che poi Alex non è nemmeno il mio prototipo. Uno che dice certe follie è un mitomane. Lui vuole vincere, ecco perché mi nomina con motivazioni feroci”.