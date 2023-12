GF, Beatrice contro Garibaldi: nella lite ci finisce anche Anita

Nuovo scontro nella casa del GF. Ancora una volta, al centro della scena, ci sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Neanche a dirlo, nella lite ci è finita anche Anita Olivieri.

Ancora una lite al GF tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime ore, l’attrice è tornata a scagliarsi contro il bidello calabrese, apparentemente per un motivo banale: il lavaggio dei piatti. Sotto, però, c’è molto di più. “Squallido, sei uno squallido“, ha esordito la donna con lo scopo di farsi sentire. Garibaldi se n’è fregato ed è uscito in giardino.

Beatrice, parlando da sola, ha proseguito:

Poi, rivolgendosi direttamente a Garibaldi ha tuonato:

A questo punto, il bidello calabrese ha replicato: “Un po’ di ironia su. Ma cosa c’entra l’amica mia?“. La Luzzi ha concluso: “Lei c’entra sempre“.

Dopo lo scontro con Beatrice, Garibaldi è andato a raccontare tutto ad Anita Olivieri. La ragazza, neanche a dirlo, si è lasciata andare ad uno sfogo al vetriolo:

“Questa non me molla, non me molla. Le chiedo scusa e non le va bene, non parlo più con lui e non le va bene. Che devo fa? Lei vuole che esco, questo vuole. Non mi appendo a lei, già non ho più voglia. Io mi trovo in mezzo, e vi trovo in due contro anche se tu sei amico mio”.