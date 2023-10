GF, Beatrice delusa da Garibaldi: "Con me solo per creare dinamiche"

La storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi potrebbe finire prima del previsto. Nelle ultime ore, i due concorrenti del GF hanno discusso più volte e l’attrice si è detta molto delusa dal compagno.

GF: Beatrice Luzzi delusa da Giuseppe Garibaldi

Aria tesa, tesissima, nella casa del GF. Al centro di tutte le discussioni che si stanno svolgendo nel loft di Cinecittà ci sono Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Stando ai racconti dei concorrenti, l’attrice non ha apprezzato che il compagno abbia spifferato la loro intimità, con problemi annessi, alle sue peggiori nemiche, Angelica in primis. Da questo scivolone sono nati diversi battibecchi che hanno coinvolto sia la coppia che gli altri concorrenti.

GF: le accuse di Beatrice a Garibaldi

In uno dei tanti confronti, Beatrice ha rivolto a Giuseppe accuse ben precise:

“Nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere. Essendoci qui un sacco di ragazze belle e simpatiche, giustamente avresti accettato le avances di molte. Avresti dovuto dire che, dopo, qualcosa di diverso rispetto alle altre opzioni c’era”.

Garibaldi ha replicato:

“Mi hai detto le cose in modo molto brutto. Tu mi hai chiesto se provavo qualcosa prima per te. Io ti ho detto no, perché mai e poi mai avrei pensato. Ti ho detto la verità e tu hai detto che sono facilone. Io di dignità e umiltà ne ho da vendere”.

Dall’accusa di essere uno “facile“, Beatrice è passata a quella di voler creare dinamiche.

Beatrice: Garibaldi con lei solo per dinamica

Oltre a pensare che Giuseppe sarebbe “stato con chiunque ti avesse detto ‘Mi piaci’“, Beatrice sostiene che si sia avvicinato a lei solo per dinamica. In sostanza, quando la Luzzi ha ammesso di essere interessata a lui, Garibaldi si è fatto due conti e poi si è buttato. L’attrice, quindi, non è più convinta di voler portare avanti la loro frequentazione:

“Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare”.

Giuseppe ha provato a recuperare:

“Nessuno sta scherzando. Ti stai proprio sbagliando di grosso. Nonostante tutto quello che è successo, non mi tirerei mai indietro. (…) Fai quello che vuoi. Sono dieci volte che mi dici che vuoi fare un passo indietro”.

La Luzzi ha così messo fine alla discussione: “Sei proprio un combattente Giuseppe Garibaldi“.