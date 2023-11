Durante i festeggiamenti di Halloween al GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono ritrovati a parlare di quanto accaduto tra loro. L’attrice ha letteralmente demolito il bidello calabrese.

GF: Beatrice Luzzi demolisce Giuseppe Garibaldi

Beatrice Luzzi, nei panni della Regina di Cuori di Alice nel Paese delle Meraviglie, è stato il personaggio più iconico della festa di Halloween del GF. Con un look di questo tipo, l’attrice avrebbe mai potuto rinunciare ad un confronto con Giuseppe Garibaldi? Giammai. Finalmente, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe.

GF: il confronto tra Beatrice e Giuseppe

“Non mi hai ancora chiesto scusa per quello che hai detto… e non dovresti scusarti solo con me ma con tutte le donne del mondo perché non ci si comporta così“, ha esordito Beatrice rivolgendosi a Giuseppe. Lui, convinto di sé, ha replicato: “Io sono sempre stato un signore“. L’attrice, a questo punto, ha esclamato:

“Ma che ca*** dici? Ma quale signore?”.

La risposta della Luzzi, neanche a dirlo, ha fatto volare i fan.

I fan eleggono Beatrice come Regina del GF

Il video che riprende Beatrice mentre demolisce Giuseppe durante la festa di Halloween del GF è diventato virale. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “L’unica vera regina lì dentro“, oppure “Lui quando si trova davanti Bea non riesce più a parlare“, o ancora “Se non vince lei non saprei chi potrebbe farlo“.