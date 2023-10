Anche se non ha mai avuto reazioni omosessuali, Beatrice Luzzi ha confessato che non esclude di avere rapporti con una donna. La rivelazione ha spiazzato i fan del GF.

GF, Beatrice fa coming out: non esclude rapporti con una donna

Beatrice Luzzi ha fatto una specie di coming out al GF. L’attrice, dopo aver confessato di sentirsi davvero attratta da Alfonso Signorini, ha ammesso che non esclude di avere rapporti con una donna. Pur non avendo mai avuto relazioni omosessuali, si è detta pronta a tutto.

La confessione di Beatrice Luzzi

Parlando con Fiordaliso e Jill Cooper, Beatrice ha dichiarato:

“Il sesso non è tutto nelle relazioni, soprattutto nella nostra età. Poi, una cosa che non ho mai capito, né degli omosessuali e né dei transessuali, è questa loro definizione così assoluta della loro identità sessuale, che io non ho. Io non ho mai avuto rapporti con una donna, ma non lo escludo dalla mia vita”.

GF: la posizione di Beatrice piace ai fan

Beatrice, pur non trovando d’accordo Fiordaliso, ha concluso:

“Io non escludo che un omosessuale possa innamorarsi di una donna o avere pulsioni per una donna, ma loro lo escludono. (…) Io non ho una pulsione per una donna, ma non posso escludere che arrivi una donna con la quale si crea una certa chimica”.

Neanche a dirlo, la posizione della Luzzi è piaciuta ai fan.