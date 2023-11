GF, Beatrice e Fiordaliso sbugiardano Angelica: le sue lacrime non sono per Mughini.

Al termine dell’ultima diretta del GF, Angelica Baraldi si è abbandonata ad un pianto inconsolabile. Beatrice Luzzi e Fiordaliso l’hanno sbugiardata: non è in lacrime per Giampiero Mughini, ma per un altro motivo.

GF: Beatrice e Fiordaliso sbugiardano Angelica

Durante l’ultima puntata del GF, Angelica Baraldi è finita in lacrime per l’offesa di Giampiero Mughini di qualche giorno fa. La ragazza si è detta offesa, ma per tutto il tempo ha continuato a stringere la mano del giornalista. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, la gieffina si è abbandonata ad un pianto inconsolabile. All’apparenza il motivo sembrava l’offesa del coinquilino, ma Beatrice Luzzi e Fiordaliso l’hanno smascherata.

La teoria di Beatrice e Fiordaliso su Angelica

Parlando con Mughini e Mirko Brunetti, Beatrice e Fiordaliso hanno commentato quando accaduto durante la puntata del GF con Angelica. Le due non credono assolutamente che le lacrime della Baraldi siano da ricollegare all’offesa di Giampiero. La cantante ha dichiarato:

“Ma se ce l’ha così tanto con Giampiero per quella frase, perché allora si è seduta accanto a lui. Ha anche detto che ha capito che lui non voleva offenderla. E allora perché piangere in quel modo proprio in quel momento?!”.

GF: le lacrime di Angelica causate dalla nomination

Beatrice, che continua ad essere la concorrente più lucida del GF, ha aggiunto:

“L’offesa c’è stata giorni fa e lei era andata avanti, adesso per le nomination piange? Poteva dire ‘io so quale peso devo dare alle battute di Giampiero, è stata sgradevole, mi ha offesa e la chiudo qui’. Invece si è messa a piangere a scoppio ritardato. E non giustifichiamola con il fatto che ha 26 anni, perché alla sua età Oscar Wilde era Oscar Wilde così come Rousseau era Rousseau. Diciamola tutta, lei se l’è giocata. Si è giocata la situazione a suo favore prima delle nomination. Dai la prova che fa capire tutto è una: lei aveva già chiarito con Giampiero!”.