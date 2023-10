L’uscita di Heidi Baci dal GF continua a far discutere, sia dentro che fuori dalla Casa. Nelle ultime ore, Beatrice Luzzi ha proposto un brindisi in onore dell’ex coinquilina, ma Letizia Petris si è infuriata.

GF: Beatrice fa un brindisi ad Heidi e Letizia si infuria

Heidi Baci ha abbandonato il GF dopo che il padre è entrato in Casa per sgridarla del flirt con Massimiliano Varrese. La sua uscita ha alzato un polverone, sia tra i concorrenti che tra il pubblico. A distanza di qualche ora dal suo addio, Beatrice Luzzi ha voluto fare un brindisi in suo onore, ma la cosa ha fatto infuriare Letizia Petris.

Le parole di Letizia contro Beatrice

Ovviamente, Letizia non ha affrontato Beatrice, ma ha parlato di lei alle sue spalle. La Petris, che non accetta che la Luzzi possa soffrire per l’abbandono di Heidi, ha dichiarato:

“La Bea che continua a parlare. Hai sentito cosa ha detto? ‘Sembra brutto se faccio un brindisi a Heidi?’ con Massimi di fianco che si era appena calmato. Capito? Secondo me bisogna un attimo…”.

Secondo Letizia, Beatrice non avrebbe dovuto fare un brindisi in onore di Heidi per rispetto di Varrese.

GF: i fan si schierano con Beatrice e attaccano Letizia

Oltre a non aver gradito il brindisi in onore di Heidi, Letizia non ha accettato neanche un altro pensiero che Beatrice le ha confidato in bagno: “Adesso che faccio la vasca la sto proprio pensando…“. L’atteggiamento della Petris, infantile e senza senso, ha fatto infuriare i fan del GF. Su Twitter fioccano commenti che suonano così: “Quindi adesso mandare un saluto ad Heidi in presenza del guru, è una mancanza di rispetto nei confronti di quest’ultimo?“, oppure “Queste sono le stesse che ‘salutiamo Lollo, che bella persona, ci manchi tanto’ pur sapendo le cattiverie che aveva detto a Beatrice e ora criticano Bea perché manda un saluto ad Heidi. Ma che vipere ipocrite!“.