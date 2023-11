Il fantasma della gelosia è entrato nella Casa del GF. Nelle ultime ore, Giuseppe Garibaldi è andato su tutte le furie perché Beatrice Luzzi ha fatto un massaggio a Massimiliano Varrese.

GF, Beatrice fa un massaggio a Varrese: la reazione di Garibaldi

Da quanto hanno seppellito l’ascia di guerra, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese sembrano essere diventati parecchio complici. Nelle ultime ore al GF, l’attrice ha addirittura fatto un massaggio rilassante al collega. Il tutto, ovviamente, sotto lo sguardo vigile dei concorrenti, in primis Giuseppe Garibaldi.

Garibaldi infuriato con Beatrice e Varrese

Garibaldi ha assistito al massaggio di Beatrice a Varrese dalla cucina. La Luzzi e Massimiliano erano in salone e con loro c’erano gli altri concorrenti del GF. Ovviamente, tutti i gieffini hanno fatto battute al vetriolo, tirando in ballo anche Giuseppe. Il bidello calabrese, visibilmente infastidito, non ha commentato la scena, ma si è limitato a camminare per tutta la Casa in modo nervoso.

GF: Beatrice imbarazzata per il massaggio a Varrese

In difesa di Beatrice c’è da dire che lei stessa ha definito “imbarazzante” la situazione. Sia chiaro, nel massaggio non c’è nulla di particolare o spinto: l’attrice si è limitata al volto di Varrese e non è andata oltre.