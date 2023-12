Al termine dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha avuto un nuovo crollo. L’attrice è esausta e sta seriamente pensando di abbandonare la Casa. L’incontro con i figli non sembra esserle stato di grande aiuto.

GF: Beatrice ha un crollo nella notte e pensa di abbandonare la Casa

“So che vogliono che resti e mi incoraggiano, ma non credo sia la verità“, ha esclamato Beatrice Luzzi dopo l’incontro con i figli. L’attrice, appena i riflettori della diretta si sono spenti, ha avuto un crollo e si è sfogata con l’amica Fiordaliso e con Monia La Ferrera, rivelando di voler abbandonare la Casa.

GF: lo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice sta pensando di abbandonare il GF perché crede che i suoi figli, anche se l’hanno tranquillizzata, stiano soffrendo molto per la sua assenza. A preoccuparla è soprattutto il secondogenito Elia. La Luzzi ha dichiarato:

“Qui così non posso proprio restare. Ciò che mi turba molto è il mio secondogenito. Lui non ce la fa e io mi sono accorta di questo, lo sapevo. È arrivato, nel senso che non ce la fa più, ho avuto la prima conferma”.

GF: Fiordaliso prova a convincere Beatrice

Fiordaliso ha provato a convincere Beatrice, ma quest’ultima è apparsa decisa:

“Sono qui da tre mesi, se fossero cinque mancherebbe poco. Fiorda tu non puoi fare nulla, hai già fatto tantissimo. Non cambierebbe nulla, io penso questo per i miei bambini”.

Anche se la Luzzi sembra decisa ad abbandonare il GF, Fiordaliso le ha consigliato di pensarci bene: