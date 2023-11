GF, Beatrice infuriata per l'aereo con Garibaldi: "Non spendete più soldi"

Anche se nell’ultima puntata del GF hanno messo fine alla loro storia, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno ricevuto un nuovo aereo dai fan. L’attrice si è infuriata e ha lanciato un appello ai Beabaldi.

La storia d’amore tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al GF è giunta nuovamente al capolinea. Questo, almeno, è l’annuncio che i due hanno fatto nell’ultima diretta. A distanza di qualche ora, però, i fan hanno voluto mandar loro un aereo con un messaggio chiaro: “L’unica cura voi, Beabaldi“. La Luzzi non l’ha presa per niente bene.

GF: lo show di Beatrice per l’aereo

Beatrice, in giardino per osservare l’aereo, ha dato il via ad un vero e proprio show. Davanti a Garibaldi e ad Anita Olivieri, sua acerrima nemica, ha tuonato:

“C’è un altro aereo per noi tre, guarda. E Anita dove sta? Vi siete dimenticati Anita ragazzi”.

La Olivieri, impegnata sul tapis, ha replicato: “Ma che c’entro io?“. La Luzzi, che non sbaglia mai un colpo, ha risposto:

“Eh me lo chiedo anche io”.

GF: l’appello di Beatrice ai fan suoi e di Garibaldi

Infine, Beatrice ha lanciato un appello ai suoi fan e a quelli di Garibaldi:

“Non spendete più soldi per noi, vi prego. Non spendete più una lira per me e per Giuseppe, non ne vale la pena“.

I Beabaldi accoglieranno l’appello? Staremo a vedere.