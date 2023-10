Beatrice Luzzi ha confessato di essere davvero interessata ad Alfonso Signorini. La concorrente del GF, pur sapendo che il conduttore è omosessuale, ha vuotato il sacco con Fiordaliso, che ovviamente l’ha gelata.

GF, Beatrice interessata a Signorini: Fiordaliso la gela

Fin dai primi giorni al GF, Beatrice Luzzi non ha mai nascosto di ammirare particolarmente Alfonso Signorini. Al termine dell’ultima puntata, però, dopo che ha avuto modo di vederlo dal vivo, ha confessato di essere davvero attratta da lui, in tutto e per tutto. Parlando con Fiordaliso, ha ammesso:

“A me piace sul serio Alfonso Signorini, ti giuro…”.

La reazione di Fiordaliso è iconica

Davanti alla confessione di Beatrice su Signorini, Fiordaliso non è riuscita a tenere la lingua a freno. La cantante ha fornito una replica che è da applausi:

“Eh sì, ma… non penso che lui cambi le sue idee… Te sei proprio… Tu non ce le hai tutte a posto (le rotelle, ndr). Anche a me piacerebbe, ma ha delle idee che non collimano con noi, l’ha detto lui, mica l’ho detto io”.

Beatrice è consapevole del due di picche di Signorini

Ovviamente, Fiordaliso si riferisce al fatto che Signorini, ormai da tanti anni, ha fatto coming out. Non a caso, Beatrice ha replicato:

“No certo, si sa. E’ stato quindici anni con un compagno…”.

La Luzzi, quindi, è consapevole che laddove ci dovesse davvero provare con Alfonso riceverebbe un due di picche.