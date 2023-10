Al termine dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi si è fatta consegnare la lettera che le ha scritto Giuseppe Garibaldi. Cosa c’è scritto nella missiva? L’attrice, forse appositamente, l’ha letta proprio davanti ad una telecamera.

GF, Beatrice legge la lettera di Garibaldi: cosa c’è scritto?

In questi giorni, pensando di dover abbandonare per sempre la casa del GF, Giuseppe Garibaldi ha scritto una lettera a Beatrice Luzzi. Al termine dell’ultima diretta, considerando che è ancora in gioco, il bidello è stato messo alle strette dall’attrice per farsi consegnare la missiva. La gieffina ha dovuto faticare un po’ – circa un’ora – ma alla fine è riuscita a leggere la lettera.

GF: la posizione di Beatrice è a favore di camera

Lettera alla mano, Beatrice si è posizionata in giardino per leggerla, con Garibaldi davanti a lei e a favore di camera. Una scelta casuale? Molto probabilmente no. Non a caso, la missiva è stata inquadrata ed è diventata virale sui social. Si legge:

“Bea, scrivo questa lettera perché scrivere mi aiuta a esprimere meglio quello che sento e penso. La nostra storia se così si può definire non è andata per come doveva andare, o per come io avessi mai immaginato che andasse. Il mio pensiero su di te è sempre stato positivo. In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensando più come ti descrivevano”.

La reazione di Beatrice alla lettera di Garibaldi

La lettera di Garibaldi si conclude così:

“Mi voglio nuovamente scusare per quello che ho detto ma vorrei anche che tu mi capissi. Non sono mai stato un giocatore, e non mai ho pensato che tu giocassi. Forse anche se l’ho detto, ma la tristezza, la delusione e la pressione mi hanno portato a fare alcuni sbagli e dire cose che non pensavo. Spero che una volta usciti… Giuseppe”.

Tralasciando il contenuto della missiva, la risposta di Beatrice è stata iconica: “Ci sono anche le virgole, i punti, ti hanno aiutato a scriverla allora“.