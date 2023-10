GF, Beatrice Luzzi critica gli autori per il comportamento protettivo con Alex: scatta la censura.

Beatrice Luzzi non ha gradito quanto andato in scena nell’ultima diretta del GF. L’attrice, insieme ad alcuni compagni d’avventura, ha duramente criticato gli autori ed è scattata la censura.

GF: Beatrice Luzzi critica gli autori

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha annunciato ad Alex Schwazer che gli autori non hanno trovato alcun video compromettente tra lui e Beatrice Luzzi. Il conduttore, però, non ha accusato lo sportivo di aver detto una bugia, ma ha ammesso che il GF non riprende proprio tutto quello che avviene nella Casa. Questa cosa ha fatto infuriate Beatrice, che si è scagliata contro la produzione.

Le accuse di Beatrice Luzzi al GF

In giardino con alcuni compagni del GF, Beatrice ha tuonato:

“L’unica regola di questo gioco è che siamo ripresi 24 ore su 24. Se non c’è il video non è stata detta la cosa, non è fifty/fifty”.

Il ragionamento della Luzzi non fa una piega. Molto probabilmente, l’attrice sostiene che gli autori stiano solo cercando di tutelare Alex.

GF: la regia censura Beatrice Luzzi

Le critiche di Beatrice al GF sono immediatamente state censurate dagli autori. L’inquadratura è stata spostata sulla cucina, dove alcuni concorrenti stavano facendo una noiosissima spesa.