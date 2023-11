Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa del GF 2023. E’ imbattibile, ma una domanda sorge spontanea: sta recitando? A rispondere sono gli amici che la conoscono fin dai tempi di Vivere.

GF, Beatrice Luzzi sta recitando? Parlano gli amici

Alcuni amici di Beatrice Luzzi sono stati intervistati dal settimanale Chi. L’attrice dai capelli rossi è la protagonista indiscussa del GF 2023, tanto che in molti la danno come vincitrice. Eppure, qualcuno sostiene che non stia facendo altro che seguire un copione. Dall’avvicinamento a Giuseppe Garibaldi alla tregua con Massimiliano Varrese, passando per le liti con gli altri concorrenti: sta recitando? A rispondere sono proprio gli amici.

Beatrice Luzzi: parla l’amico Fabio Mazzari

Fabio Mazzari, che conosce Beatrice Luzzi fin dai tempi di Vivere, ha dichiarato:

“Bea è un’attrice e chi recita, per definizione, è molto bravo a muoversi tra finzione e realtà in senso pirandelliano. Non voglio dice che ci sia un calcolo ma per affascinare una donna come lei ci vuole qualcosa di particolare”.

Nelle sue parole si coglie una frecciatina a Garibaldi, non trovate?

Beatrice sta recitando al GF? Un po’ sì

Tra gli amici anche Fabio Bonini che, senza giri di parole, ha ammesso che i figli di Beatrice sanno che la mamma è al GF per lavoro, quindi hanno messo in conto che potrebbe recitare. Ha dichiarato: