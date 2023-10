Beatrice Luzzi è nuovamente esplosa nella casa del GF. L’attrice ha pizzicato Jill Cooper a sparlare di lei e ha provato ad avere un confronto. La reazione della sportiva, però, è scioccante.

GF, Beatrice pizzica Jill che sparla di lei: la reazione è scioccante

Ancora tensioni nella casa del GF. Come sempre, al centro della scena c’è Beatrice Luzzi. L’attrice ha pizzicato Jill Cooper che sparlava di lei e ha provato ad avere un confronto. Tutto è iniziato quando la sportiva si è ritirata in giardino con Giselda, Fiordaliso, Anita e Mirko. Jill ha dichiarato:

“Non le permetto di farmi questo. Io non posso essere bullizzata mi dispiace. Perché quello che sta succedendo adesso è che c’è una persona che sta bullizzando la casa e sono stufa. Mi dispiace è così, ma poi è molto brava. Tutti la vedono come una vera vittima. Non è una vittima, ma proprio assolutamente”.

Cosa stava dicendo Jill quando Beatrice l’ha pizzicata?

Dopo lo sfogo di Jill, Fiordaliso ha aggiunto: “Lei sta proprio bullizzando la Casa hai detto benissimo“. Mirko, che si è reso conto della pesantezza delle accuse, le ha invitate a fare attenzione. A questo punto, Jill è rimasta sola con Giselda e ha iniziato a raccontarle che Beatrice le ha fatto una battuta sui piatti, del tipo: “E’ inutile che li lavi, tanto non sei in nomination“. La Cooper, però, non si è resa conto che la Luzzi era seduta poco distante da lei.

Cara jill occhio a quello che dici perchè state facendo voi bullismo a beatrice e non beatrice a voi dopo questa affermazione statt accort che appena vai in nomination esci baci dai fan di bea😘❤️ #luzzers #beabaldi #GrandeFratello pic.twitter.com/fQVDAViA1e — koala (@KoalaTheBest_) October 25, 2023

GF: Beatrice cerca un confronto con Jill

Appena Beatrice si è palesata, Jill si è alzata in piedi per andarsene e ha esclamato:

“Ah wow, tu origli, hai origliato da questa distanza che brava. Mamma mia, hai l’orecchio supersonico fantastica! Sei riuscita da lontano a sentire tutto. Tu fai paura origli a distanza di un chilometro. Ti prego sono stanca delle tue tragedie Bea. Se stavo parlando di te? Vuoi fare la vittima, io non voglio parlare di te basta. Non ho la forza di discutere ti prego mollami”.

Nuove incomprensioni tra Jill e Beatrice ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/PfeELGy3w4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 25, 2023

Se vuoi iscriverti al canale Whatsapp di Notizie.it clicca qui