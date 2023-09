All’indomani dell’ultima diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è stata pizzicata mentre parla da sola. Il monologo, diventato virale sui social, sembra indirizzato a Rosy Chin.

L’ultima puntata del Grande Fratello è risultata particolarmente indigesta a Beatrice Luzzi. Appena i riflettori si sono spenti, si è scagliata contro Rosy Chin e, all’indomani della diretta, ha proseguito la sua invettiva. L’attrice è stata pizzicata mentre parla da sola. I fan non hanno alcun dubbio: il suo monologo è rivolto alla chef cinese.

Intenta a fare colazione, nel silenzio generale della Casa del Grande Fratello, Beatrice ha iniziato a parlare da sola:

“La manipolazione a me non piace. Lo fa con tutti quanti. Manipolare qualunque persona per portarla alle sue ragioni. È un comportamento così banale, da ragazzina delle scuole medie, con tutto il rispetto per loro. Io non voglio e non posso abbassarmi a quel tipo di gioco. Non posso che contare sull’intelligenza di chi è qui e di chi è fuori per capire chi agisce nel bene e chi nel proprio interesse…”.