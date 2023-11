GF: Beatrice pronta ad andare per vie legali con Garibaldi

Ancora una delusione al GF per Beatrice Luzzi. Giuseppe Garibaldi l’ha fatta infuriare talmente tanto che si è detta disposta ad andare per vie legali. Cosa ha detto il bidello calabrese per farla arrabbiare così?

Nel corso dell’ultima puntata del GF, c’è stato un nuovo confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due sembravano essersi riavvicinati ancora una volta, poi si è intromesso Vittorio Menozzi ed è successo il patatrack. Secondo il bidello calabrese, durante una serata organizzata dagli autori, l’attrice le ha fatto una confessione: “Mentre ballavamo, è stata detto ‘tu sei stato un jolly, se non ti muovi userò il secondo’“. Beatrice, infuriata, si è detta disposta ad andare per vie legali.

Beatrice è apparsa subito infuriata e ha minacciato di andare per vie legali contro Garibaldi. La Luzzi ha tuonato:

Garibaldi, non contento, ha aggiunto:

“Sai cosa ha detto una volta Beatrice a Vittorio? ‘Se ho sbagliato una volta con Giuseppe, perché non posso sbagliare anche con te?’. Questa cosa tra me e lei, c’è sempre stato qualcosa che mi è puzzato dall’inizio. Per questo non ho mai preso una posizione, non l’ho mai difesa, per capire realmente cosa volesse fare lei. Quando mi ha detto che sono stato un jolly e che se non mi muovo a dire scusa, lei userà il secondo, mi ha fatto riflettere”.