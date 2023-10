Beatrice Luzzi ha ricevuto un aereo da parte dei fan che l’ha fatta esultare come non mai. La concorrente del GF ha abbracciato l’ex rivale Massimiliano Varrese e la reazione di Giuseppe Garibaldi non si è fatta attendere.

GF, Beatrice riceve un aereo e abbraccia Varrese: Garibaldi scioccato

“Non è scusabile è del tutto inutile qualsiasi tentativo, imperdonabile. Di una ferocia e infamità, basta che non tenti di starmi vicino che mi viene da vomitare. Non è un bravo ragazzo non è buono, peggio della superficialità“, ha tuonato Beatrice Luzzi qualche giorno fa parlando di Giuseppe Garibaldi. Nelle ultime ore, l’attrice ha ricevuto un aereo che le ha fatto comprendere che i fan si sono schierati con lei.

La reazione di Beatrice all’aereo

“Bea resisti. L’Italia è con te“: questo il messaggio ricevuto dall’aereo dei fan. La Luzzi ha iniziato ad urlare, soddisfatta di vedere che i seguaci la supportano anche in questo delicato momento. Beatrice ha poi abbracciato l’ex rivale Massimiliano Varrese, mentre Garibaldi ha assistito alla scena scioccato.

GF: Garibaldi scioccato per l’aereo di Beatrice

Beatrice ha ringraziato i fan con tutto il fiato che aveva in gola. Mentre era abbracciata a Varrese e insieme guardavano il cielo, le telecamere del GF hanno inquadrato Garibaldi che era in un angolo molto serio, con la mano sul fianco.