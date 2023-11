GF, Beatrice Luzzi smaschera Giuseppe Garibaldi: il suo "giochetto" non convince più nessuno.

Beatrice Luzzi continua ad essere la concorrente preferita del GF 2023. Nelle ultime ore, l’attrice ha smascherato ancora una volta Giuseppe Garibaldi e il suo “giochetto“.

GF: Beatrice smaschera Garibaldi e il suo “giochetto”

Chiacchierando con Marco Maddaloni, Beatrice Luzzi ha smascherato ancora una volta Giuseppe Garibaldi. L’attrice ha scoperto che Anita Olivieri, grande amica del bidello calabrese, ha rivelato che la Regina di Cuori sta portando avanti un gioco che mira solo ed esclusivamente alla visibilità. Anche con lui, Beatrice agisce solo per ottenere consensi e non si preoccupa del bene o del male che potrebbe farle. E’ per questo, quindi, che Garibaldi ha iniziato ad assumere l’atteggiamento della vittima.

GF: lo sfogo di Beatrice Luzzi con Marco Maddaloni

Beatrice, parlando con Maddaloni, ha dichiarato:

“Lui fa così perché vive di questo, campa qui di questo. Campa sulla mia pelle da un mese e mezzo e continua a farlo per fare storia… per fare le famose dinamiche. Lui è strumentalissimo nei miei confronti, campa su questo giochetto e alimenta questa cosa”.

GF: Beatrice vince su Garibaldi

La Luzzi ha proseguito: