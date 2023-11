GF, Beatrice sorprende Alex in bagno: il video è virale

Beatrice Luzzi ha commesso una gaffe che è diventata virale. Dopo l’ultima diretta del GF, l’attrice ha sorpreso Alex Schwazer in bagno, proprio nel momento in cui era impegnato nel “bisogno grande“.

GF: Beatrice sorprende Alex in bagno

Durante l’ultimo appuntamento del GF sono entrati in Casa due nuovi concorrenti: l’attrice Sara Ricci e il judoka Marco Maddaloni. Il loro arrivo ha entusiasmato i concorrenti, provati dalla reclusione di oltre 70 giorni. Appena i riflettori della diretta si sono spenti, Beatrice Luzzi ha fatto da cicerone e li ha portati alla scoperta del loft. Arrivata in bagno, l’attrice ha pizzicato Alex Schwazer in bagno.

Beatrice fa da cicerone ai nuovi concorrenti

In compagnia di Sara, Marco e Vittorio Menozzi, Beatrice ha aperto la porta del bagno e ha esclamato:

“Questo è il bagno e questo è il cesso…”.

Appena si è resa conto di aver sorpreso Alex ha chiesto scusa e tutti sono scoppiati a ridere.

Beatrice non immaginava che Alex fosse in bagno. Dopo la gaffe, mentre rideva con gli altri concorrenti del GF, ha esclamato: “Questo è Schwazer che ca*a!“. Il video, neanche a dirlo, ha divertito i fan ed è diventato virale.