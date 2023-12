Nel corso dell’ultima puntata del GF, Beatrice Luzzi ha avuto un vero e proprio crollo. L’attrice ha confessato che sta pensando di abbandonare il reality più spiato d’Italia.

A distanza di tre mesi dall’inizio del GF, Beatrice Luzzi ha avuto un primo grande crollo. L’attrice ha confessato ad Alfonso Signorini che sta pensando di abbandonare la Casa. Il conduttore, consapevole che il suo addio rappresenterebbe un disastro, ha fatto di tutto per convincerla. Appena i riflettori si sono spenti, però, Beatrice ha confermato il desiderio di mollare. Al presentatore del GF, ha rivelato:

“Come sto? Non tanto bene a dire la verità. Sono un po’ stanca e ho tanta nostalgia dei miei figli, tantissima, ho bisogno di loro. So che i miei figli mi incoraggiano, lo so, però avrei bisogno di vederli negli occhi e sentirli per vedere se ce la stanno facendo davvero. Sono degli agonisti e sperano anche che io vada avanti e vinca, però poi la realtà, la fatica, sono in pena per loro. Voglio capire dai loro occhi se ce la fanno”.