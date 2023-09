Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, i concorrenti hanno commesso uno scivolone di stile nei confronti di Beatrice Luzzi. Nel momento in cui l’attrice ha incontrato i figli, i suoi compagni d’avventura hanno messo a segno un gesto ignobile.

GF: brutto gesto dei concorrenti a Beatrice e dei figli

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha ricevuto una bellissima sorpresa. L’attrice ha potuto riabbracciare i figli Valentino ed Elia. Una scena commovente, che i telespettatori hanno seguito con attenzione. I concorrenti, invece, hanno quasi ignorato il momento, compiendo un gesto che ha lasciato di stucco il popolo social.

Le frasi dei concorrenti durante la sorpresa a Beatrice

Dopo la sorpresa, Beatrice è rientrata in Casa, ma i concorrenti non erano pronti ad accoglierla. O meglio, erano tutti in salone e nessuno sembrava intenzionato ad andarla ad abbracciare. In un fuori onda diventato virale sui social si sente qualcuno esclamare: “Dai, ci sono i bambini, facciamolo per i figli. Facciamo finta“. Qualcun altro, riferendosi ai figli della Luzzi, ha dichiarato: “Sono piccoli dai“.

GF: i fan si schierano con Beatrice Luzzi

“Che scena orribile mi sono messa a piangere mentre twittavo questo video“, ha scritto un utente su Twitter condividendo il filmato del comportamento dei concorrenti dopo l’incontro tra Beatrice e i figli. Nella prossima puntata del Grande Fratello si tornerà sull’argomento? Staremo a vedere.