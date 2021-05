GF, Carolina Marconi ha un tumore: “Affronterò tutto con tranquillità”

Carolina Marcon, ex concorrente del Grande Fratello, ha confessato di avere un tumore.

Carolina Marconi, ex volto del Grande Fratello Vip, ha confessato via social di aver scoperto di avere un cancro al seno.

Carolina Marconi: il tumore

L’ex gieffina Carolina Marconi ha scoperto alcuni mesi fa di avere un cancro al seno.

Dopo un intervento per rimuovere la massa tumorale, lei stessa ha dichiarato che dovrà sottoporsi alla chemioterapia per eliminare le cellule cancerose. L’ex gieffina si è mostrata calma e speranzosa attraverso i social, dove in tanti tra i suoi fan le hanno espresso la loro solidarietà per quanto accaduto.

“Ho un po’ di ansia ma sono fortunata ci sono tante persone che mi sono vicine e nn mi fanno sentire sola.

Non vi nascondo che un po’ rosico perché mi cadranno i capelli con la chemio (…) mi divertirò a cambiare i look con le parrucche in questi mesi e se volete ci terremo compagnia così mi potrete dire quale preferite: corta? con la frangia? (…) Comunque io sto bene e affronterò tutto con tranquillità l’atteggiamento x queste situazione è non perdere mai l’entusiasmo come i bambini e il sorriso perché tutto si risolve e si combatte! E si ritorna sempre meglio di prima…

sono fortunata x tutto L’amore che mi circonda, è x questo dico grazie tutti i giorni della mia vita non è tutto scontato…buona giornata a tutti con grinta”.

Carolina Marconi: i messaggi d’affetto

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno commentato il messaggio di Carolina Marconi esprimendole il loro sostegno e il loro affetto. Finora l’ex gieffina aveva preferito non confessare di avere un cancro e aveva tenuto nascosto l’intervento a cui si era sottoposta alcuni mesi fa per asportare il tumore.

Carolina Marconi: la vita privata

Dopo alcune esperienze come valletta e dopo aver preso parte al Grande Fratello nel 2004, Carolina Marconi ha preso parte ad alcune fiction e ad alcuni film. Dal 2014 Carolina è legata all’ex calciatore della Roma Alessandro Tulli. L’ex gieffina ha rivelato che le piacerebbe avere un bambino e che la notizia del suo cancro l’avrebbe scioccata anche per questo motivo: “I pensieri mi tormentavano, mi chiedevo e ora tutti i miei sogni? I miei progetti? Soprattutto di diventare mamma, come faccio? Mi sentivo finita come donna, distrutta mi mancava l’aria, ero persa”, ha dichiarato. Il compagno di Carolina le è stato accanto e in tanti hanno espresso all’ex gieffina la loro solidarietà e il loro affetto.