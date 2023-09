Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha dato una grande lezione a Massimiliano Varrese. L’opinionista ha invitato il concorrente a riflettere sui suo modi di sedurre le donne.

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha fatto chiarezza sul rapporto tra Massimiliano Varrese e Heidi Baci. L’attore si è detto interessato alla coinquilina, ma lei ha frenato il suo slancio. La concorrente abruzzese ha ammesso:

“Sei troppo prepotente. (…) È pesante . Mi ha messo in difficoltà. È una persona criptica che non dà spiegazioni. Lo stimo è una persona seria e adulta ma io ora mantengo le distanze ognuno per la sua strada”.

L’opinionista Cesara Buonamici ha ascoltato tutto con estrema attenzione, poi ha detto la sua.

Massimiliano, sempre con fare forzatamente seduttivo, ha spiegato:

“Io credo di aver sbagliato a valutare i tempi, io sono entrato prima di lei e forse per questo… Io ho fatto una confidenza a Heidi che dovevo tenere per me, quando lei è entrata mi sono sentito coinvolto dalla sua presenza, sono single da un paio d’anni. È scattata poi la chimica con lei, quando lei è entrata io mi sono sognato lei – credo fosse lei – e mi sono svegliato piangendo non mi accadeva da tempo e gliel’ho detto, forse ho sbagliato i tempi”.