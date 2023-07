Cesara Buonamici ha rotto il silenzio sul suo ingaggio al GF come opinionista unica. Non è stata lei a proporsi, ma Pier Silvio Berlusconi a volerla come spalla di Alfonso Signorini.

GF: Cesara Buonamici rompe il silenzio

Intervistata dal Corriere della Sera, Cesara Buonamici ha vuotato il sacco sul ruolo da opinionista unico al GF. La giornalista, da anni e anni mezzobusto del TG 5, ha ammesso che è stato Pier Silvio Berlusconi, con una “conversazione semplice“, a chiederle di essere il braccio destro di Alfonso Signorini. “C’è stata una rapida convergenza. Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta“, ha confessato Cesara. Non ha paura che il GF possa in qualche modo sporcare la sua carriera da giornalista? Ha ammesso:

“E perché? Il mio compito sarà proprio restare nel mio ambito giornalistico. Mi è stato chiesto di portare me stessa nel nuovo programma, non certo di essere altro. Non avrebbe senso. È evidente però che questa nuova posizione mi trova compressa tra due sentimenti. Da una parte esiste qualche preoccupazione per un impegno del tutto nuovo, in un campo nuovo, per temi nuovi. Dall’altra c’è la spinta a sperimentare un modo per rinnovarsi, per uscire da schemi consolidati e ritrovarsi in un’esperienza inedita, però con la fortuna del bagaglio precedente di decenni di lavoro giornalistico. Insomma aggiungo e non taglio”.

Perché Cesara ha accettato il GF

Cesara, parlando del ruolo da opinionista del GF, ha raccontato:

“In realtà non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me. Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l’azienda per un programma di successo”.

Quando Berlusconi chiama, la Buonamici deve rispondere. E tanto è stato. Il nuovo GF non sarà trash, ma resterà un programma piacevole. Questa, almeno, è la convinzione di Cesara. Ha sottolineato:

“E perché? Ogni cosa dipende da come la fai e comunque è la rete stessa che vuole rivedere questo format di successo. Semplificando molto, lo vuole riportare alla freschezza delle origini. Si tratta via via di migliorare un programma di successo, allargando la platea di quelli che lo apprezzano”.

Cesara Buonamici: Signorini “è il dominus”

Cesara ha ammesso che il GF sarà per lei una doppia sfida: da un lato deve mettersi alla prova con un compito nuovo, dall’altro dovrà rivestire il ruolo da opinionista in solitaria. Ha dichiarato: